Чем доказательная медицина отличается от авторитарной

Возможно, некоторых формулировка «доказательная медицина» введет в ступор. Ведь речь идет о науке, а значит любые практические методы должны быть основаны на результатах исследований, которые подтвердят их целесообразность. Но на деле все обстоит несколько иначе. «Рамблер» поможет разобраться читателям в этом вопросе, доходчиво объяснив разницу между авторитарной и доказательной медициной, обе из которых сегодня существуют параллельно друг с другом.

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Доказательная медицина (Европа и США)

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Доказательная медицина или, как еще ее называют, медицина, основанная на доказательствах, представляет собой современный подход к принятию решений в этой области. В ее основе лежит ключевой принцип — врач должен лечить пациентов опираясь на научные факты. Этот подход стал активно развиваться сравнительно недавно – с 70х годов прошлого века. В первую очередь это связано со стремительным развитием технологий в области медицины, среди которых необходимо делать выбор.

Врач или отдельное сообщество врачей имеет доступ только к ограниченному числу пациентов, но благодаря доказательной медицине появляется возможность принимать решения, основываясь на опыте всего мирового медицинского научного сообщества. Именно по принципу доказательной медицины практикуют врачи в Европе и в США.

Авторитарная медицина (Россия)

Но как же дела обстоят в России? У нас до сих пор сильна традиция медицины, основанной на мнении авторитетов. «Мой профессор в институте учил так - и я буду лечить по его рекомендациям», «Известный доктор советует следующее - и я буду советовать пациентам то же самое», «Большая фармкомпания заявила об эффективности лекарства - я буду его назначать». Сегодня есть более авторитетные источники - медицинские руководства и стандарты, основанные на серьезных исследованиях. Но авторитарная медицина часто их игнорирует. Опыт отдельно врача ставится выше доказательной базы.

Кроме того, в нашей стране наблюдаются общие сложности с владением английским языком. Но, чтобы стать хорошим доказательным врачом, нужно знать английский, который на сегодняшний день является языком международного общения медиков. Большинство масштабных качественных исследований публикуются на английском, собственно, как и все авторитетные медицинские ресурсы.