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Предложен новый способ лечения остеоартроза

Lenta.ru
1 час назад

Исследователи из Японии и США выяснили что молекула miR-455 способна останавливать разложение хрящевой ткани, приводящее к остеоартрозу. По мнению ученых, статья которых опубликована в журнале Nature Сommunications, эта микроРНК способна стать основой для нового способа лечения остеоартроза.

Предложен новый способ лечения остеоартроза
Фото: Lenta.ruLenta.ru

От остеоартроза — возникающего с возрастом заболевания суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани, — страдают миллионы людей по всему миру. В настоящее время единственными способами борьбы с ним являются протезирование суставов и лечение симптомов, поэтому ученые стремятся выявить механизмы, приводящие к болезни.

Исследователям из Института Скриппс и Токийского медицинского и стоматологического университета обратили свое внимание на одну микроРНК, участвующую в регуляции производства и разложения хрящевой ткани. Исходная молекула miR-455 необычна: она расплеталась на две различные нити — 3p и 5p. Исследователи изучили уровни miR-455 в образцах хрящевой ткани человека и обнаружили, что у людей с остеоартрозом содержание этой микроРНК было значительно ниже.

Детальное генетическое сканирование показало, что среди целей обеих нитей miR-455 был белок HIF-2α (фактор, индуцируемый гипоксией 2-альфа), участвующий в разложении хрящевой ткани. Введя синтетические нити miR-455, исследователям удалось подавить разложение хряща у мышей, равно как и экспрессию HIF-2α. По мнению исследователей, у miR-455 есть потенциал стать новым терапевтическим средством при лечении остеоартроза.

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