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Раскрыт способ защитить мозг от когнитивных нарушений

Lenta.ru
4 часа назад

Ученые Массачусетской больницы общего профиля, США, раскрыли, что гормон иризин обладает способностью стимулировать когнитивные функции при физических упражнениях и, следовательно, потенциально перспективен для лечения когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера. Этот пептидный гормон выделяется мышцами во время физических упражнений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Раскрыт способ защитить мозг от когнитивных нарушений
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Ученые показали, что у мутантных мышей с дисфункциональным геном, кодирующим иризин, ухудшаются когнитивные функции при старении и болезни Альцгеймера, что отчасти было вызвано изменениями нейронов у новорожденных в гиппокампе. В то же время исследование продемонстрировало, что повышение уровня иризина в кровотоке улучшает когнитивные функции и защищает мозг от воспалительных процессов у мышей, моделирующих болезнь Альцгеймера.

Воспаление нервной системы уменьшается за счет влияния на глиальные клетки в головном мозге. По словам ученых, поскольку иризин не нацелен непосредственно на амилоидные бляшки, а на нейровоспаление, они надеются, что применение гормона может стать способом лечения нейродегенеративных заболеваний, помимо болезни Альцгеймера.

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