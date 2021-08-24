Раскрыт способ защитить мозг от когнитивных нарушений

Ученые Массачусетской больницы общего профиля, США, раскрыли, что гормон иризин обладает способностью стимулировать когнитивные функции при физических упражнениях и, следовательно, потенциально перспективен для лечения когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера. Этот пептидный гормон выделяется мышцами во время физических упражнений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

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Ученые показали, что у мутантных мышей с дисфункциональным геном, кодирующим иризин, ухудшаются когнитивные функции при старении и болезни Альцгеймера, что отчасти было вызвано изменениями нейронов у новорожденных в гиппокампе. В то же время исследование продемонстрировало, что повышение уровня иризина в кровотоке улучшает когнитивные функции и защищает мозг от воспалительных процессов у мышей, моделирующих болезнь Альцгеймера.