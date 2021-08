Раскрыт секрет подвижности сперматозоидов

Исследователи из Японии выяснили, что белок SPATA33 играет важную роль в регуляции подвижности сперматозоидов. По мнению исследователей, работа которых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, белок может стать перспективной целью для мужских оральных контрацептивов.