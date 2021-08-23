Выявлено новое полезное свойство женского молока

Содержащиеся в женском молоке олигосахариды могут способствовать предотвращению вызываемых стрептококками группы B инфекций у новорожденных. Свои выводы о новом полезном свойстве этих веществ ученые представили на собрании Американского химического общества.

Вызывающие сепсис и менингит, а также устойчивые к антибиотикам стрептококки группы B часто передаются от матери к ребенку во время родов и родоразрешения. Поэтому тем беременным, у кого тесты выявили наличие этих бактерий, дают антибиотики для того, чтобы предотвратить у новорожденных инфекции с ранним началом (во время первой недели жизни). Интересно, что в случаях стрептококковых инфекций с поздним началом (от недели до трех месяцев) чаще заболевали младенцы, находившиеся на искусственном вскармливании.

Исследователи из Университета Вандербильта изучили в лабораторных условиях действие выделенных из женского молока олигосахаридов на зараженные стрептококками группы B плацентарные макрофаги и клетки оболочки плода. Углеводам удалось подавить размножение бактерий в обоих случаях. Подавили олигосахариды стрептококковую инфекцию и у беременных мышей.