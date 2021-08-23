Химеры: как живут люди с двумя наборами ДНК

В шестой песне «Илиады» древнегреческий поэт Гомер описал некое божественное существо, которое стало символом непонятной и загадочной природы. Чудище с головой льва, телом козы и хвостом змеи извергало из пасти огонь и обладало бессмертностью. Древнегреческий поэт называет сущность химерой (буквально — «молодая козочка»). Позднее биологи используют мифический образ, чтобы описать организмы, состоящие из разнородных клеток. Однако ученые не подозревали, что люди тоже бывают химерами. «Рамблер» рассказывает о носителях генетической аномалии, в теле которых совмещены два набора ДНК.

Природа

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Химеризм — генетическая аномалия, при которой в одном организме находится два набора ДНК. Самый простой пример — комнатные растения, листы которых окрашены в зелено-белую «зебру». Две линии клеток (с зеленым пигментом и без него) образовывают полосчатый рисунок. Любители фиалок ценят химер за необычный внешний вид: белый и цветные полосы образуют на цветке «воронку».

В природе обмен клетками происходит спонтанно, однако ученые научились создавать растения-химеры целенаправленно, используя прививки, облучение или химические мутагены.

Человек

Химеризм у людей развивается сложнее, чем у растений. Аномалия возникает в момент оплодотворения или развития в утробе. Особенность может проявляться и быть заметной (например, в глазах разного цвета или мозаичной окраске кожи), либо быть скрытной. Порой о наличии мутации можно узнать только с помощью тестов, которые выявят две популяции клеток.

Два набора ДНК в одном организме могут появиться при поглощении одного гетерозиготного (то есть разнояйцевого) близнеца другим. У некоторых млекопитающих, включая человека, близнецы внутри утробы обмениваются клетками и кровью через общую плаценту. Описан случай, когда в крови гомозиготных близнецов были клетки обоих детей, а в эпителии слизистой рта обнаружили только клетки каждого ребенка.

Примеры

Химеризм — чрезвычайно редкое явление, но точно сказать, сколько людей в мире имеют данную особенность, довольно сложно. Необходимо делать тест ДНК, что долго и дорого. Без внешних проявлений и влияния на здоровье химеризм может остаться незамеченным.

Американка Лидия Фэйрчайлд узнала о своей особенности случайно. Женщина разводилась с мужем и требовала алименты для двух общих детей. Согласно закону, оба супруга должны были сдать тест ДНК, чтобы доказать, что являются родителями своим детям. Результаты доказали только отцовство. Генетический материал Лидии и ее детей не совпадал, и женщину обвинили в мошенничестве с использованием суррогатной матери.

Лидия была беременна в третий раз, и адвокат постановил, чтобы после рождения у нее и новорожденного взяли кровь на анализ. Результат поставил следствие в тупик: ребенок и Лидия имели разный геном.

Адвокат и врачи наткнулись на похожий прецедент в медицине, и убедили женщину продолжить исследования. Как выяснилось, сама Лидия на ранних сроках своего развития поглотила собственного гетерозиготного близнеца с другим ДНК. Матка Лидии имела другой геном, схожий с геномом ее детей, и те переняли набор ДНК. В итоге женщина получила алименты, выяснив, что в ее теле «живет» ее нерожденный близнец.