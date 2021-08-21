Ученые нашли вещества, подавляющие процесс старения

Группа ученых из нескольких университетов Америки определила роль так называемых молекулярных паразитов генома в процессе старения человека. С возрастом эта часть ДНК становится более активной. И стареющие клетки организма теряют способность подавлять развитие этих паразитов.

Чаще всего эти участки ДНК не выполняют никаких полезных функций, поэтому они получили название "мусорной ДНК". Однако ученые открыли вещества, способные подавлять активность этих "мусорных" молекул, тем самым, по сути, открыв лекарство против старения.