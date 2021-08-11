Эксперимент Розенхана: зачем в психбольницы отправляли здоровых

Эксперимент американского психолога Дэвида Розенхана – самое скандальное научное исследование конца XX века. Ученый отправил в психиатрические больницы США здоровых людей, которые притворились душевнобольными и проанализировали работу медучреждений изнутри. Однако выбраться на волю псевдопациентам оказалось непросто, а полученные данные повергли в шок все научное сообщество. С чем столкнулся исследователь во время проведения эксперимента и почему врачи не смогли распознать симулянтов, расскажет «Рамблер».

Первый этап эксперимента

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В 1937 году Розенхан вместе с одиннадцатью добровольцами, притворившись больными, проникли в 12 психиатрических клиник, прошли там лечение и попытались выйти на свободу. Они жаловались на галлюцинации и невнятные внутренние голоса, которые неразборчиво повторяли слова. Эта клиническая картина являла собой симптомы обычной депрессии, однако симулянты все равно были помещены под наблюдение.

11 из них получили диагноз «шизофрения», а одному поставили биполярное расстройство. Всем было предложено медикаментозное лечение. Как только псевдопациенты оказывались внутри больницы, то тут же начинали вести себя естественно и более не предъявляли жалоб. Люди Розенхана пролежали в больнице от 7 до 52 дней и были выписаны с диагнозом «шизофрения в стадии ремиссии», что говорило о полном убеждении медиков в психических отклонениях псевдопациентов.

Экспериментаторы испытывали на себе психологическое давление и равнодушие со стороны персонала. Любопытно, что настоящие душевнобольные, проходившие лечение вместе с симулянтами, тут же выявляли среди себя засланцев.

Второй этап эксперимента

На втором этапе эксперимента Розенхан заведомо договорился с руководством клиники, что в течение трех месяцев пришлет к ним симулянтов. Врачи нашли 41 симулянта. На самом же деле Розенхан вообще никого не посылал и все 41 пациента были больными на самом деле. Таким образом, ученый выяснил, что обнаружить здорового человека среди психически больных современная медицина не может.

Парадокс исследования

В 1974 году наблюдения психолога, опубликованные в журнале «Science», были встречены не только ужасом от результатов со стороны обычных людей, но и шквалом критики со стороны коллег исследователя. Несмотря на наглядное доказательство изъянов психиатрической диагностики, эксперимент Розенхана признается не до конца честным. Психиатрия – самая неточная наука из медицинских отраслей, и врачи часто ошибаются в диагнозах.

Зачастую психически больные люди внешне не отличаются от здоровых: у них осмысленный взгляд, грамотная речь и каждый убежден в том, что он абсолютно здоров. Тревожные симптомы спрятаны глубоко внутри человека. Именно такие пациенты, внешне находящиеся в полном порядке, наиболее опасны для себя и окружающих.