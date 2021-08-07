Почему зубы не считаются костями

Многие ошибочно полагают, что зубы — это кости. И хоть они по многим параметрам схожи, но это не одно и то же. "Рамблер" расскажет об их ключевых различиях.

Зубы состоят из кальция, фосфора и других минералов. Кости содержат кальций, фосфор, натрий и другие минералы, но преимущественно состоят из коллагена. Коллаген — это живая, растущая ткань, которая дает костям необходимую гибкость, позволяющую им переносить давление. Кальций заполняет промежутки между коллагеном, давая костям прочность.

И все же кости не настолько же прочны как зубы. Зубы — самая твердая часть нашего тела. Основной состав зубов — отвердевшая ткань, называемая дентином. Дентин покрыт эмалью — твердым, блестящим слоем, который вы видите, когда открываете рот.

Внешний слой костей — периоста — это плотная, гладкая, скользкая соединительнотканная пленка, окружающая снаружи почти все кости, кроме суставов длинных костей, где вместо пленки находятся скользкие гиалиновые хрящи. В периосте содержатся остеобласты — клетки, способные наращивать кость и восстанавливать повреждения.

У зубной эмали, к сожалению, таких свойств нет. В отличие от костей, зубы не способны сами себя лечить или обрастать новой эмалью. Если кости умеют срастаться, сломанные зубы восстанавливаются только в кабинете стоматолога.