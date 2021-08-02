Где у нас храниться память

Долгое время считалось, что память хранится в синапсах - местах контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Последние исследования меняют это представление, и все же уверенность, что память хранится в мозге остается. Как на самом деле устроен этот процесс, разобрался "Рамблер".
Мы привыкли думать, что воспоминания находятся где-то в голове, но результаты научных исследований говорят о другом. Ученые выявили области мозга, связанные с восприятием собственной личности и способностью распознавать ложь, а также зоны, руководящие любопытством и тягой к приключениям. Были обнаружены центры аппетита, агрессии, страха, открыты участки, отвечающие за чувство юмора и оптимизм. Ученые даже выяснили, почему любовь «слепа». Оказывается, что материнская и романтическая любовь отключают «критические» функции мозга.
Но поиски участка, управляющего памятью, пока не увенчались успехом. Ученые не могут конкретно указать отдел, который отвечает за хранение воспоминаний. Известный исследователь мозга Карл Лэшли во время эксперимента демонстрировал, что даже после того, как у крысы удалено до 50 процентов мозга, она по-прежнему помнит вещи, которым ее обучили до этого. Любопытно, что нет разницы, какую именно часть мозга удалять – грызуны без правого или левого полушария были способны выполнять выученные ранее действия, как и прежде. Возможно, в этом случае другие участки мозга начинали работать компенсаторно.
С памятью связана еще одна загадка. Компьютерный диск не меняется, и каждый раз выдает одну и ту же информацию, но 98% молекул нашего мозга полностью обновляются каждые двое суток. А это значит, что через каждые два дня мы должны забывать все, что узнали до этого. Не найдя убедительного объяснения эти фактам, доктор биологии Руперт Шелдрейк предположил, что воспоминания располагаются в «пространственном измерении, недоступном для нашего наблюдения».
Согласно Шелдрейку, воспоминания расположены не в какой-то географической точке в нашем мозгу, а в своего рода поле, которое окружает и пронизывает мозг. Сам мозг непосредственно играет роль «декодера» потока информации, производимого каждым человеком при соприкосновении с окружающей средой. В одной из своих статей Шелдрейк сравнивает мозг с телевизором, проводя аналогию для объяснения того, как взаимодействуют разум и мозг.
«Если я сломаю ваш телевизор, то он не сможет принимать отдельные каналы, или же сломаю деталь в нём, так, что вы сможете видеть только изображение, а звук будет отсутствовать – это не доказывает, что звук или изображения находятся внутри телевизора. Это лишь продемонстрирует, что разладилась настройка, поэтому вы больше не можете нормально получать сигнал. Точно также и потеря памяти в результате повреждения мозга не доказывает, что воспоминания скапливаются внутри мозга. В действительности потеря памяти обычно является временной: так, амнезия после сотрясения мозга часто бывает временной. Восстановление памяти очень трудно объяснить, следуя общепринятым теориям: если память была потеряна в результате повреждения тканей, она не должна восстанавливаться. Тем не менее, часто происходит наоборот».