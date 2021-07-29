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Почему раны, полученные днем, заживают быстрее ночных

Александра Нечаева
2 часа назад

Если вы привыкли планировать свой день и в вашем распорядке неожиданно возникли какие-либо травмоопасные работы, постарайтесь провести их до обеда. Если вдруг вы получите рану, есть шанс, что она затянется гораздо быстрее, чем если бы она появилась в вечернее или ночное время. О том, почему так происходит, читайте в материале “Рамблера”.

Почему раны, полученные днем, заживают быстрее ночных
Фото: DepositphotosDepositphotos

Оказывается, скорость заживления ран в большой степени зависит от времени суток, в которое она была получена. К такому выводу в результате исследований пришли ученые из Кембриджского университета. Они изучали циркадные ритмы, колебания интенсивности циклично происходящих биологических процессов, которые есть у всех живых организмов. В том числе объектом их интереса были фибробласты — клетки соединительной ткани, играющие основную роль в заживлении ран.

Специалисты заметили, что фибробласты людей активны в дневное время суток, а, например, эти же клетки у мышей более активны ночью. Был проведен эксперимент, в результате которого было доказано, что у мышей, получивших телесные повреждения в ночное время ранки заживали на 11 дней быстрее, чем у их сородичей, поранившихся днем.

Эксперименты на людях, конечно, не проводили, но чтобы закончить исследование ученые запросили данные пациентов местного ожогового центра. Сопоставив информацию из историй болезней, специалисты отметили, что люди, получившие наружные травмы в дневное время, выздоравливали в среднем в 1,5 раза быстрее тех, кому довелось пораниться ночью.

Пациенты, получившие повреждения с 8 утра до 20 часов вечера, восстанавливались, как правило за 17-18 дней, тем же, кто получал травмы в промежуток с 20 часов вечера до 8 утра, на выздоровление требовалось от 28 до 30 дней.

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