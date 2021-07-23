Медицинские утверждения, которые были опровергнуты

Многочисленные и постоянные исследования в области медицины зачастую приводят к тому, что некоторые, считавшиеся ранее верными утверждения и знания, теряют свою актуальность. В материале “Рамблера” читайте о новых утверждениях в области медицины, которые потеснили считавшиеся ранее обоснованными факты.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Приступы астмы не зависят от наличия в доме пылевых клещей и прочих насекомых и грызунов

Ранее считалось, что появление в доме тараканов или мышей, а также пылевые клещи могут спровоцировать приступы астмы. Специалисты рекомендовали, чтобы не подвергать себя риску развития заболевания, избавиться от возможных триггеров в доме. Однако новое клиническое исследование не обнаружило связи между приступами астмы и наличием мышей, тараканов и клещей в доме. От аллергенов, разумеется, избавляться необходимо, но уповать на то, что именно это поможет избавиться от заболевания, точно не стоит.

Рыбий жир не снижает риск заболеваний сердца и сосудов

Вывод о том, что омега-3 жирные кислоты снижают уменьшают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы, был сделан на основании того, что употреблявшие большее количество рыбьего жира люди имели, согласно статистике, меньше проблем с сердцем и сосудами. Однако масштабное новое исследование, в котором приняли участие более 12500 человек с риском сердечно-сосудистых заболеваний, выявило, что Омега-3 никак не влияет на снижение риска сердечных заболеваний.

Трекеры калорий и шагомеры не помогают снизить вес