Почему люди в старости меньше едят

Наверное, у каждого были бабушки, которые заставляли всех вокруг много есть, но при этом сами ели мало. С возрастом у пожилых часто наблюдается потеря аппетита. Это характерно для большинства людей в возрасте. "Рамблер" рассказывает, почему.

Австралийские ученые изучили, как старение влияет на аппетит. Первой причиной, по которой в старости люди меньше едят, может быть то, что пожилым нужно меньше калорий, чем в молодости. Они потребляют на 16-20% меньше энергии. С возрастом люди менее активно двигаются и ведут более размеренный образ жизни. Кроме того, старение снижает уровень голода.

"Голод был на 25% (после ночного голодания) до 39% (в состоянии после приема пищи) ниже", - говорится в исследовании.

Специалисты из Великобритании также попытались выяснить, отличается ли аппетит у молодых и пожилых, и что на это влияет. Они провели исследование с участием 31 женщины в возрасте от 21 года до 92 лет.

"Возраст и пол независимо влияют на потребление энергии. Субъективные оценки аппетита показали, что чувство голода, удовольствие от еды и предполагаемое потребление пищи были значительно ниже в старших возрастных группах", - заключили ученые.

Изначально они предположили, что причиной плохого аппетита может быть изменение уровня гормонов: увеличение PYY и GLP-1 или снижение грелина.