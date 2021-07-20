Доказано, что кофе не связано с болезнями сердца

Американские ученые провели самое масштабное за всю историю исследование связи потребления кофе с нарушениями сердечного ритма.

Результаты удивили многих. Оказалось, что те, кто регулярно в умеренных количествах пьет кофе, риск развития аритмии даже ниже, чем в среднем. Соответствующая статья опубликована в журнале JAMA Internal Medicine.

Видео дня

Кофе, как объясняют эксперты, оказывает противовоспалительное действие и снижает риск развития опасных заболеваний, включая рак, диабет и болезнь Паркинсона. При этом некоторые эксперты советуют ограничивать потребление кофе, потому что, по их мнению, кофеин может негативно влиять на сердце, вызывая аритмию.

Это предположение решили проверить исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Они составили выборку из 400 тысяч любителей кофе на основе данных местного отделения крупнейшего в мире биобанка UK Biobank Национальной службы здравоохранения Англии, включающего медицинскую и генетическую информацию.

Средний возраст любителей кофе, и мужчин, и женщин, составил 56 лет. Исследовали в течении нескольких лет наблюдали за ними.

"Кофе — основной источником кофеина для большинства людей, и он имеет репутацию соединения, вызывающего или обостряющего аритмию, но мы не нашли доказательств того, что потребление кофеина увеличивает риск аритмий. Наше популяционное исследование дает уверенность в том, что общие запреты на кофеин для снижения риска аритмии необоснованны", — приводятся слова руководителя исследования, профессора кардиологии, доктора Грегори Маркуса (Gregory Marcus).

Так, среди употребляющих кофе уровень развития аритмии, включая фибрилляцию предсердий, преждевременные сокращения желудочков или другие распространенные сердечные заболевания, составил 4%, что на 3% ниже, чем в среднем в популяции.

"Наше исследование не нашло доказательств того, что употребление напитков с кофеином увеличивает риск аритмии. Более того, некоторые антиоксидантные и противовоспалительные свойства кофе могут защищать от некоторых видов аритмии", — считает доктор Маркус.