Как работает тест на рак, придуманный россиянкой

Первую тест-систему, которая поможет вылечить лейкоз, разрабатывает студентка Уральского государственного медицинского университета Анна Зубарева.

Как выяснил "Рамблер", тест анализирует статус гена под названием Ten-Eleven-Translocation2 (TET2). Именно его трансформация способна провоцировать онкологические заболевания и предшествовать миелоидноему и лимфоидному лейкозу. Так, тест-система должна выявить, какая именно поломка произошла в гене.

Для теста медики берут образцы костного мозга и периферической крови пациента. Если трансформация гена будет зафиксировано, то врачи-онкологи попытаются с помощью таргетной терапи исправить генетическую ошибку, прицельно борясь с патологическими клетками.

Такие схемы терапии уже применяются, но у врачей пока что не было оптимальных тест-систем для определения статуса гена TET2.

При этом студентка Анна Зубарева подчеркивает, что ее разработка будет в два раза дешевле, чем аналоги:

«Мы добились этого за счет локализованного исследования гена: мы смотрим конкретный участок Ten-Eleven-Translocation2, поломка которого может привести к лейкозу, не задевая иные локусы гена».

Сейчас ее алгоритм проверяется на группе пациентов, а разработчица системы создает структуру мутантного белка с помощью компьютерного моделирования.

По словам Зубаревой, точность метода составляет 92%, а чувствительность тест-системы к выявляемости поломки гена —96%.