Как работает тест на рак, придуманный россиянкой

Первую тест-систему, которая поможет вылечить лейкоз, разрабатывает студентка Уральского государственного медицинского университета Анна Зубарева.
Как выяснил "Рамблер", тест анализирует статус гена под названием Ten-Eleven-Translocation2 (TET2). Именно его трансформация способна провоцировать онкологические заболевания и предшествовать миелоидноему и лимфоидному лейкозу. Так, тест-система должна выявить, какая именно поломка произошла в гене.
Для теста медики берут образцы костного мозга и периферической крови пациента. Если трансформация гена будет зафиксировано, то врачи-онкологи попытаются с помощью таргетной терапи исправить генетическую ошибку, прицельно борясь с патологическими клетками.
Такие схемы терапии уже применяются, но у врачей пока что не было оптимальных тест-систем для определения статуса гена TET2.
При этом студентка Анна Зубарева подчеркивает, что ее разработка будет в два раза дешевле, чем аналоги:
«Мы добились этого за счет локализованного исследования гена: мы смотрим конкретный участок Ten-Eleven-Translocation2, поломка которого может привести к лейкозу, не задевая иные локусы гена».
Сейчас ее алгоритм проверяется на группе пациентов, а разработчица системы создает структуру мутантного белка с помощью компьютерного моделирования.
По словам Зубаревой, точность метода составляет 92%, а чувствительность тест-системы к выявляемости поломки гена —96%.
«Эта разработка может стать прорывом в онкогематологии России. Это невероятно важно, ведь в Свердловской области рак — одна из самых частых причин смерти. Системой, которую придумала наша студентка, заинтересовались в Свердловской областной больнице 1, но я думаю, что ее оценят все онкодиспансеры России», — написал в своем Instagram глава региона Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.