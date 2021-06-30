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В России создали препарат для обнаружения двух видов рака

Lenta.ru
19 часов назад
Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра создали препарат для обнаружения рака. Об этом сообщается на сайте политеха.
В РФ создали препарат для обнаружения двух видов рака
Фото:  News.tpu.ru News.tpu.ru
Препарат создан на основе радиоактивного изотопа технеций 99-м и чувствителен к раку молочной железы и простаты. Разработка позволит очень тонко обнаруживать раковые клетки и метастазы. Ученые также рассчитывают, что станет возможным создать адресные препараты для лечения таких видов рака, которые будут более эффективными и щадящими.
Пептиды и изотопы, содержащиеся в препарате, находят раковую клетку и помогают медикам точно определить расположение опухоли. Это позволяет адресно лечить пациента, предоставляя именно то лекарство, которое ему нужно. В отличие от химиотерапии, такой метод не затронет здоровые клетки, пояснили в политехе.
Пока что средство проходит клинические испытания, однако разработчики рассчитывают модифицировать его в терапевтический. Для этого ни заменят изотопы. Как рассказал проректор Томского политеха Мехман Юсубов, на сегодняшний день в мире используется только два адресных препарата для лечения онкологических заболеваний.
Наука,Метастаз,Томский политех,
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