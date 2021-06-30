В РФ создали препарат для обнаружения двух видов рака

Препарат создан на основе радиоактивного изотопа технеций 99-м и чувствителен к раку молочной железы и простаты. Разработка позволит очень тонко обнаруживать раковые клетки и метастазы. Ученые также рассчитывают, что станет возможным создать адресные препараты для лечения таких видов рака, которые будут более эффективными и щадящими.