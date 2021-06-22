Можно ли изменить группу крови человека

Группа крови является стабильной характеристикой, которая определяется при рождении человека, и в нормальных условиях не меняется. "Рамблер" расскажет, можно ли все же изменить группу крови и как это происходит.

Теоретически группа крови может измениться в случае пересадки костного мозга, при условии, что донор является обладателем другой группы крови. Однако сейчас медики подбирают доноров так, чтобы их группа крови совпадала с группой крови пациента, поскольку это повышает шансы на успешную трансплантацию костного мозга.

Стоит отметить, что на данный момент смена группы крови возможна лишь теоретически, поскольку на практике такие эксперименты не проводились.

Все случаи, когда у людей "менялась" группа крови или резус-фактор — это временные искажения результатов анализов. Чаще всего это происходит при некоторых заболеваниях или состояниях, например, при беременности.