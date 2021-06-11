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В мозге людей обнаружили смертельно опасные наночастицы

Lenta.ru
8 часов назад
Международная группа исследователей из Великобритании, Германии и США, обнаружила присутствие необычных соединений меди и железа в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. В своей статье, опубликованной в журнале Science Advances, группа описывает открытие металлов у двух пациентов с болезнью Альцгеймера и то, что это может означать для изучения и лечения болезни.
В мозге людей обнаружили смертельно опасные наночастицы
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Ученые обнаружили в образцах амилоидных бляшек, взятых у двух умерших пациентов с болезнью Альцгеймера, некоторое количество меди и железа. Эти элементы в норме присутствуют в организме здоровых людей, в том числе головном мозге, однако существуют патогенные аномальные формы, которые могут накапливаться, если нарушаются регулирующие их механизмы.
В частности, исследователи выявили наночастицы обоих металлов в середине бляшек, которые находились не в окисленной форме. Авторы статьи отмечают, что это первый случай появления таких наночастиц в тканях человека. Исследователи предполагают, что открытие поможет объяснить, как болезнь Альцгеймера вредит клеткам. Поверхность наночастиц имеют высокую реактивную способность, что может привести к повреждению клеток мозга.
Считается, что амилоидные бляшки играют важную роль в патологическом процессе при болезни Альцгеймера, которая представляет собой смертельно опасную и неизлечимую форму деменции. Причины развития этого заболевания до сих пор не известны, однако ученые полагают, что это связано с неправильно свернутыми белками бета-амилоидами.
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