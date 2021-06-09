Целлюлит может говорить о бактерии в организме

Мало кто знает, что целлюлит может быть не только "косметической" особенностью кожи и жировой прослойки, а показателем серьезной болезни. Как выяснил "Рамблер", целлюлит может вызывать бактерия Bordetella holmesii. Такой вывод сделали ученые из Парижского университета и Института Пастера.

Бактерия Bordetella holmesii приводит к развитию заболевания, по симптомам напоминающего коклюш. Однако коклюшеподобное заболевание с определенными особенностями.

Ученые наблюдали за 67-летним пациентом, госпитализированным в стационар Парижа. У мужчины был рецидивирующий целлюлит в ноге.

Врачи решили, что имеют дело с рецидивирующей бактерией Bordetella holmesii. Клинические исследования показали, что нога горячая, ярко-красная и опухшая. У пациента были увеличены и показатели крови, указывающие на воспаление. Позже целлюлит появился и на второй ноге. И снова были найдены следы бактерии Bordetella holmesii.

При этот целлюлит здесь не просто накопленная подкожно-жировая клетчатка, последствие воспалительных реакций в глубоких слоях кожи. Пациента лечили в начале антибиотиками, а затем сочетанием препаратов.