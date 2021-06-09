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Ученые выяснили, что целлюлит может говорить об опасной бактерии в организме

Диана Товсепова
21 час назад
Мало кто знает, что целлюлит может быть не только "косметической" особенностью кожи и жировой прослойки, а показателем серьезной болезни. Как выяснил "Рамблер", целлюлит может вызывать бактерия Bordetella holmesii. Такой вывод сделали ученые из Парижского университета и Института Пастера.
Целлюлит может говорить о бактерии в организме
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Бактерия Bordetella holmesii приводит к развитию заболевания, по симптомам напоминающего коклюш. Однако коклюшеподобное заболевание с определенными особенностями.
Ученые наблюдали за 67-летним пациентом, госпитализированным в стационар Парижа. У мужчины был рецидивирующий целлюлит в ноге.
Врачи решили, что имеют дело с рецидивирующей бактерией Bordetella holmesii. Клинические исследования показали, что нога горячая, ярко-красная и опухшая. У пациента были увеличены и показатели крови, указывающие на воспаление. Позже целлюлит появился и на второй ноге. И снова были найдены следы бактерии Bordetella holmesii.
При этот целлюлит здесь не просто накопленная подкожно-жировая клетчатка, последствие воспалительных реакций в глубоких слоях кожи. Пациента лечили в начале антибиотиками, а затем сочетанием препаратов.
Такую бактерию, как отмечают исследователи, чаще всего подхватывают люди с ослабленным иммунитетом, а особенно те, у кого есть проблемы с селезенкой.
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