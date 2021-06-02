Критические дни у мужчин: как они проявляются

Если вы думаете, что критические дни бывает только у женщин, то глубоко ошибаетесь. Как ни странно, но и мужчин есть подобное явление, которое называется немного иначе - СМР, что расшифровывается как синдром мужской раздражительности. Подробнее в материале «Рамблера».

У мужчин предстательная железа вырабатывает гормон простагландин, который оказывает воздействие на организм молодого человека. Более того, в мужских яичках формируются, хранятся сперматозоиды, синтезируется тестостерон. При максимальной их концентрации (один раз в месяц) проявляются признаки месячных. Поэтому, можно смело утверждать, что внутренние системы молодых людей тоже работают по циклу. Следовательно, своеобразные критические дни у мужчин есть.

Мужской цикл не характеризуется кровяными выделениями. Скорее, происходят изменения в поведении, самочувствии парня. Они очень схожи с ПМС у женщин. Ученые присвоили название мужскому менструационному циклу — день «X». В этот период времени уровень эмоциональной возбудимости достигает своего пика, за счет концентрации половых гормонов.

Симптомы мужского ПМС могут длиться до четырех дней. В более зрелом возрасте, они длятся один день. Поэтому, этот период и называется днем «X». Во время критических дней парням нежелательно получать травмы, приводящих к кровоизлиянию. Дело в том, что в этот день кровь обладает крайне слабой свертываемость, можно потерять большое ее количество.

постоянная усталость, вне зависимости от времени и обстоятельств,

абсолютное безразличие ко всему, в том числе к партнерше,

депрессия,

приступы нервозности,

рассеянность,

угрюмость,

неудовлетворенность в постели. К признакам проявления критических дней у мужчин относятся:

Важно понимать, что СМР и особенности характера человека – это абсолютно разные вещи.

Стоит отметить, что у молодых людей месячные могут наступать чаще, чем один раз в месяц. Гормональный всплеск, повышение женских эстрогенов, снижение тестостерона происходит при неправильном питании, переутомлении, высоких нагрузках, стрессе. Так, молодые люди жалуются на общую слабость, головные боли, возникшие проблемы с сосудистой системой.