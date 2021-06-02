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Критические дни у мужчин: как они проявляются

Катерина Саломе
18 часов назад
Если вы думаете, что критические дни бывает только у женщин, то глубоко ошибаетесь. Как ни странно, но и мужчин есть подобное явление, которое называется немного иначе - СМР, что расшифровывается как синдром мужской раздражительности. Подробнее в материале «Рамблера».
Критические дни у мужчин: как они проявляются
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
У мужчин предстательная железа вырабатывает гормон простагландин, который оказывает воздействие на организм молодого человека. Более того, в мужских яичках формируются, хранятся сперматозоиды, синтезируется тестостерон. При максимальной их концентрации (один раз в месяц) проявляются признаки месячных. Поэтому, можно смело утверждать, что внутренние системы молодых людей тоже работают по циклу. Следовательно, своеобразные критические дни у мужчин есть.
Мужской цикл не характеризуется кровяными выделениями. Скорее, происходят изменения в поведении, самочувствии парня. Они очень схожи с ПМС у женщин. Ученые присвоили название мужскому менструационному циклу — день «X». В этот период времени уровень эмоциональной возбудимости достигает своего пика, за счет концентрации половых гормонов.
Симптомы мужского ПМС могут длиться до четырех дней. В более зрелом возрасте, они длятся один день. Поэтому, этот период и называется днем «X». Во время критических дней парням нежелательно получать травмы, приводящих к кровоизлиянию. Дело в том, что в этот день кровь обладает крайне слабой свертываемость, можно потерять большое ее количество.
К признакам проявления критических дней у мужчин относятся:
  • постоянная усталость, вне зависимости от времени и обстоятельств,
  • абсолютное безразличие ко всему, в том числе к партнерше,
  • депрессия,
  • приступы нервозности,
  • рассеянность,
  • угрюмость,
  • неудовлетворенность в постели.
Важно понимать, что СМР и особенности характера человека – это абсолютно разные вещи.
Стоит отметить, что у молодых людей месячные могут наступать чаще, чем один раз в месяц. Гормональный всплеск, повышение женских эстрогенов, снижение тестостерона происходит при неправильном питании, переутомлении, высоких нагрузках, стрессе. Так, молодые люди жалуются на общую слабость, головные боли, возникшие проблемы с сосудистой системой.
Не существует лекарства, которое по взмаху волшебной палочки вылечит мужчину от этого весьма неприятного недуга. Но пара хороших рекомендаций должны помочь облегчить состояние:
  • полноценный и здоровый сон, который благотворно повлияет на эмоциональное состояние мужчины,
  • сбалансированное питание.
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