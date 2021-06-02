У амазонского племени нашли секрет замедленного старения

У аборигенов амазонского племени цимане мозг стареет иначе, чем у жителей США и Европы, что выражается в более медленном уменьшении объема мозга и, скорее всего, в низком риске когнитивных нарушений и деменции. Секрет долголетия лежит в традиционном образе жизни индейцев. К такому выводу пришли ученые Университета Южной Калифорнии, чья статья опубликована в The Journals of Gerontology, Series A. Кратко об исследовании рассказывает издание Science Alert.

Фото: Tsimane Health and Life History Project Team Tsimane Health and Life History Project Team

Считалось, что цимане, которые не получают современной медицинской помощи, подвергаются высокому риску инфекционных заболеваний и, как следствие, частым воспалениям. В свою очередь, системное воспаление приводит к усиленной атрофии головного мозга. В то же время у цимане обнаружены самые низкие показатели в мире по развитию ишемической болезни сердца благодаря активному образу жизни и низкокалорийной диете.

В исследовании приняли участие 746 цимане в возрасте от 40 до 94 лет, которым провели компьютерную томографию. У них наблюдалось более медленное сокращение объема мозга по сравнению с группами испытуемых из Германии, США и Нидерландов. Таким образом, состояние сердечно-сосудистой системы оказалось более важно для здорового старения мозга, чем факторы воспаления, связанные с инфекционными заболеваниями.