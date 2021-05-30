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Можно ли на самом деле восстановить нервные клетки

Мария Грибова
11 часов назад
Наверняка вы слышали о том, что нервные клетки не подлежать восстановлению. "Рамблер" расскажет подробнее, насколько это утверждение правдиво.
Можно ли на самом деле восстановить нервные клетки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Зрелые нервные клетки, нейроны, действительно практически теряют способность к регенерации. Это, в первую очередь, касается центральной нервной системы — головного и спинного мозга. И из-за медленной регенерации поражения нервной системы могут быть достаточно тяжелыми: они могут привести к обездвиживанию частей тела, параличу и даже отказу жизненно важных органов. Однако исследования последних лет показали, что существуют способы стимуляции восстановления и образования нервных клеток.
В отличие от клеток других тканей, нейроны не способны делиться, поэтому ученые долгое время думали, что мы ограничены запасом, доставшимся при рождении. Однако выяснилось, что новые нейроны все же появляются в течение жизни. Они возникают из стволовых клеток, которые способны превратиться практически в любые.
Также исследователи из Медицинской школы Университета Колорадо нашли механизм, благодаря которому клетки центральной нервной системы восстанавливаются после повреждений. Процесс регенерации можно запустить с помощью специально подобранной двигательной активности.
Стоит отметить, что изучать человеческий мозг довольно трудно по медицинским и этическим причинам, поэтому исследования пока проводятся в основном на грызунах.
Нейрон сам по себе клетка крепкая, и когда речь идет о ее гибели, то подразумевается не единичное эмоциональное потрясение или стресс, а так называемый окислительный стресс — сдвиг химических реакций в организме в сторону окисления. К нему может приводить синдром хронической усталости, длительная депрессия, нейродегенеративные заболевания (например, болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера), травмы и другие факторы.
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