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Как мальчик прожил шесть лет без еды

Диана Товсепова
19 часов назад
Шестилетний мальчик Коэн Брамли из американского штата Огайо никогда не ел, но продолжает жить. Всю жизнь ребенок страдает от редкого недуга, у которого даже нет названия.
Как мальчик прожил шесть лет без еды
Фото: Carrie Aluise Bramlee/FacebookCarrie Aluise Bramlee/Facebook
Как выяснил "Рамблер", все началось, когда в четырехмесячном возрасте педиатры посоветовали включить в рацион малыша твердую пищу. Однако организм ребенка отказывался принимать еду, и каждый прием пищи заканчивался рвотой.
Чтобы ребенок мог жить, минуя процесс приема пищи, врачи с младенчества вводили ему необходимые витамины внутривенно. Так, организм получал сложные пищевые формулы с глюкозой, аминокислотами, липидами, витаминами и пищевыми минералами.
Около 180 дней в году малыш проводил в больнице.
Только через пять лет врачи обнаружили у ребенка генную мутацию и заявили, что Коэн является первым человеком, у которого документально зафиксировали подобный недуг. Эта мутация не дает организму ребенка переваривать пищу и бороться с инфекциями.
Несмотря на усилия специалистов, болезнь уже повлияла на функции желчного пузыря, поджелудочной железы и печени мальчика.
Поскольку такой мутации медицина ранее не знала, лечения для этой болезни пока не существует. Однако врачи пришли к выводу, что ребенку может помочь пересадка костного мозга. Сейчас семья Коэна надеется, что это наконец поможет малышу справиться с недугом. Врачи решили, что донором для мальчика будет один из его братьев.
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