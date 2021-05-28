Как мальчик прожил шесть лет без еды

Шестилетний мальчик Коэн Брамли из американского штата Огайо никогда не ел, но продолжает жить. Всю жизнь ребенок страдает от редкого недуга, у которого даже нет названия.

Фото: Carrie Aluise Bramlee/Facebook Carrie Aluise Bramlee/Facebook

Как выяснил "Рамблер", все началось, когда в четырехмесячном возрасте педиатры посоветовали включить в рацион малыша твердую пищу. Однако организм ребенка отказывался принимать еду, и каждый прием пищи заканчивался рвотой.

Чтобы ребенок мог жить, минуя процесс приема пищи, врачи с младенчества вводили ему необходимые витамины внутривенно. Так, организм получал сложные пищевые формулы с глюкозой, аминокислотами, липидами, витаминами и пищевыми минералами.

Около 180 дней в году малыш проводил в больнице.

Только через пять лет врачи обнаружили у ребенка генную мутацию и заявили, что Коэн является первым человеком, у которого документально зафиксировали подобный недуг. Эта мутация не дает организму ребенка переваривать пищу и бороться с инфекциями.

Несмотря на усилия специалистов, болезнь уже повлияла на функции желчного пузыря, поджелудочной железы и печени мальчика.