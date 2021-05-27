Ученые обнаружили отключающий чувство голода механизм

Нейронный механизм обнаружили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора в США. Специалисты заставляли лабораторных мышей есть больше и меньше обычного, сообщает журнал Science Advances.

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Эти исследования могут помочь в будущем контролировать ожирение – исследователи обнаружили в мозге нейронный механизм, регулирующий чувство насыщения при приеме пищи. При определенном воздействии на него можно усиливать или уменьшать чувство голода. Пока эксперименты исследователей ограничивались лабораторными животными.

Найденная учеными система состоит из двух групп нейронов – одна вырабатывает дофамин, а вторая регулирует потребление пищи. Первая группа нейронов активизировалась перед тем, как подопытные животные переставали есть, затем включалась вторая группа, вызывающая желание отказаться от пищи. Исследователи искусственно подавили ее работу и животные сразу начали объедаться. При этом стимуляция этих нейронов приводила к отказу мышей от пищи.

По мнению исследователей, у человека чувство голода и насыщения регулируется таким же образом. В будущем не исключено появление препаратов, которые будут регулировать у людей желание есть, считают авторы эксперимента.