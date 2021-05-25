Ученые выявили возможность лечения рака антибиотиками

В Университете Иллинойса в Чикаго ученые выявили, что антибиотики для лечения пневмонии и синусита помогают и при борьбе с раком, сообщает «Интерфакс»

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Исследователи установили этот факт при изучении рибосом, производящих в клетках белок. Рибосомы в растениях и животных могут быть модифицированы, чтобы реагировать на антибиотики так же, как они реагируют на них в бактериях.

Поскольку для рака характерна экспрессия нежелательных белков, антибиотик может остановить их производство. Для исследования такой возможности ученые сконструировали дрожжевую рибосому так, чтобы она была больше похожа на бактерию. Они изменили один нуклеотид более чем из семи тысяч в структуре дрожжей, и антибиотик подействовал на их рибосому.