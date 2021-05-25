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Ученые выявили возможность лечения рака антибиотиками

Lenta.ruиещё 2
6 часов назад
В Университете Иллинойса в Чикаго ученые выявили, что антибиотики для лечения пневмонии и синусита помогают и при борьбе с раком, сообщает «Интерфакс».
Ученые выявили возможность лечения рака антибиотиками
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Исследователи установили этот факт при изучении рибосом, производящих в клетках белок. Рибосомы в растениях и животных могут быть модифицированы, чтобы реагировать на антибиотики так же, как они реагируют на них в бактериях.
Поскольку для рака характерна экспрессия нежелательных белков, антибиотик может остановить их производство. Для исследования такой возможности ученые сконструировали дрожжевую рибосому так, чтобы она была больше похожа на бактерию. Они изменили один нуклеотид более чем из семи тысяч в структуре дрожжей, и антибиотик подействовал на их рибосому.
Таким образом ученые установили, что антибиотики возможно использовать для избирательного подавления производства белка в клетках человека и для лечения вызванных ими заболеваний.
Наука,Интерфакс,
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