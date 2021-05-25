Ученые установили причину сверхчувствительности к шуму

Ученые из Университета Ньюкасла обнаружили существенную взаимосвязь в головном мозге между слуховой корой и двигательными областями, которые управляют лицом, горлом и ртом.

Мизофонией — «ненавистью к звуку», страдают 20% людей. У этих пациентов наблюдается неприязнь к определенным «пусковым» звукам, таким как звуки, издаваемые людьми при жевании, дыхании или просто речи, при этом они реагируют непроизвольно и интенсивно. Больные при этом испытывают отвращение, гнев, желание спрятаться или причинить боль тому, кто издает звук.