Как просмотр телевизора влияет на умственные способности

По данным Mediaskope за 2019 год, 68% населения России смотрят телевизор ежедневно. При этом далеко не все догадываются о том, какое влияние на мозг оказывает регулярный просмотр телепередач. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Не так давно команда ученных из США провела три исследования с целью выяснить, как продолжительный просмотр телевизора и сидячий образ жизни сказываются на когнитивных способностях человека. Результаты работы будут представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации эпидемиологии, профилактики, образа жизни и кардиометаболического здоровья.

В первом эксперименте участвовали 10 тысяч респондентов. Они рассказали ученым, сколько времени проводят перед телевизором. Исследование длилось пять лет – каждый год специалисты опрашивали людей вновь и сверяли данные.

Как оказалось, когнитивные функции людей, которые смотрят телевизор часто, снизились на 6,9% за время исследования. При этом было неважно, какие именно передачи смотрят испытуемые и занимаются ли они спортом.

Во втором исследовании принял участие 1601 пожилой человек. Пенсионеров также опрашивали раз в несколько лет, а после последнего опроса предложили пройти МРТ. Выяснилось, что у любителей скоротать вечер перед телевизором, уровень серого вещества ниже, чем у тех, кто вообще не смотрит ТВ. Это говорит об ухудшении состояния головного мозга.