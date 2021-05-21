Выяснилось, может ли россиянин завещать свое тело

Можно ли завещать свое тело науке или пожертвовать свои органы определенному человеку? В некоторых странах такая практика существует, а что в России? Однозначного и быстрого ответа на этот вопрос получить не выйдет. Подробнее в материале "Рамблера".

Фото: Личный архив/выставка "Мир тела" Личный архив/выставка "Мир тела"

Нехватка донорских органов, а также востребованность тела как инструмента для изучения, казалось бы, должна быть просто огромна, но на деле все не так однозначно.

Во-первых, по российским законам запрещается продавать, а также дарить или жертвовать органы. Исключениями являются случаи, когда донор и реципиент находятся в близком родстве. Но все меняется с того момента, как было объявлено время смерти.

В нашей стране донорство, трансплантацию и т.п. прописано в законах "О трансплантации органов и (или) тканей человека" и "Об основах охраны здоровья граждан". Общественность критикует их за несовершенство системы, а также за отсутствие регистра доноров органов, чтобы иметь возможность известить медиков о том, согласен или не согласен человек на посмертное изъятие органов.

Следует знать, что у нас в стране на данный момент действует презумпция согласия. Считается, что по умолчанию каждый россиянин согласен на изъятие органов в случае надобности, если им не было обозначено иное при жизни.

В Федеральном законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в статье 47 п.6 сказано:

"Совершеннолетний дееспособный гражданин может в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме, заверенной руководителем медицинской организации либо нотариально, выразить свое волеизъявление о согласии или о несогласии на изъятие органов и тканей из своего тела после смерти для трансплантации (пересадки) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации".

Эксперты из международного исследовательского центра STADA Group Health Report в 2019 году проводили опрос и выяснили, что донорство органов "по умолчанию" считают своим долгом 20% респондентов. 16% уверены, что в странах с действующей презумпцией согласия более высокий уровень донорства, а 65% респондентов не смогли определиться, как хотели бы распорядиться своим телом после наступления смерти.

Кстати, в законотворческой практике зарубежных государств презумпция согласия тоже встречается - она действует в Испании, Италии, Франции, Бельгии, Польше, Сербии и других странах. А в Германии, наоборот, существует презумпция несогласия. Это означает, что извлекать органы из тела человека после смерти нельзя, если при жизни он самостоятельно не обозначил другого.

А что, если важно оставить свое тело именно ученым?

Личный архив/выставка "Мир тела"

Экспонат: тело человека, который завещал себя для научных целей. После его смерти так и случилось. На руке - следы от имевшейся татуировки.

Удивительно, но в российском законодательстве этот момент никак не прописан. Но это не означает для отдельного индивида ни плохого, ни хорошего - в большинстве случаев обычное тело человека не представляет интереса. Любопытные для науки случаи - это наличие нетипичных патологий, отклонений, которые могут вызвать научное любопытство и исследовательскую пытливость. В противном случае, врачи попросту приобретают кота в мешке, взваливая на себя ответственность по транспортировке и содержанию трупа. А кто даст им гарантию, что человек умрет запланированной смертью? К примеру, индивид, представляющий для науки интерес, попал в серьезную автомобильную аварию и умер, но тело в этот момент с научной точки зрения обесценилось, ведь с высокой долей вероятности исследовать его уже не выйдет.

Более того, в мире крайне мало государств, где сделать это действительно просто. В топе рейтинга таких стран США, где создана даже Американская ассоциация банков тканей. Испания, где существует Управление по тканям человека. А в Англии можно не только выбрать организацию, которой хочется оставить свое тело, но и указать цель.

В России законодательно этот вопрос практически никак не закреплен, но Минздрав установил перечень медицинских организаций, которые занимаются забором и заготовкой человеческих тканей/органов. Можно связаться с одной из них, составить договор и указать организацию в завещании.

Также необходимо озаботиться о том, чтобы какой-то ответственный человек сразу же после наступления смерти смог сообщить медикам о нежелании усопшего использовать органы по праву презумпции согласия, уведомить их об имеющемся завещании и сделать это необходимо очень быстро. Чтобы вовремя уведомить врачей о том, что усопший завещал сделать с телом, следует ввести в курс дел родственников и близкий круг друзей.