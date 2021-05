Коронавирус научился встраиваться в ДНК людей

Ученые Массачусетского технологического института показали, что коронавирус SARS-CoV-2 способен встроить собственную генетическую информацию в геном инфицированной клетки через обратную транскрипцию. В результате клетка производит химерные транскрипты, что объясняет, почему у выздоровевших пациентов выявляют вирусную РНК. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.