Ученые обнаружили новый способ лечения ожирения

Австралийские биологи из Института медицинских исследований Гарвана вместе с коллегами из Китая и Канады обнаружили новый способ лечения ожирения. Ученые выяснили, что при блокировке определенного рецептора в жировых тканях процесс метаболизма изменяется, и накопленный жир начинает активнее расходоваться на производство энергии и терморегуляцию. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

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Ученые разработали подход, при котором лекарственное вещество напрямую воздействует на жировые ткани. Этот способ эффективнее и безопаснее, чем существующий в данное время метод, направленный на подавление аппетита. Отмечается, что лекарства, уменьшающие чувство голода, действуют на центральную нервную систему и имеют множество серьезных побочных эффектов, ограничивающих их использование.

Изучая образцы биопсии жировой ткани людей с ожирением, исследователи обнаружили, что блокирование рецептора молекулы нейропептида Y1 (NPY), который в условиях дефицита пищи помогает сохранять энергию, может улучшить метаболизм жира и предотвратить увеличение веса.

Ученые проводили исследование на мышах. Им удалось выяснить, что грызуны, которым вводили специальное вещество-антагонист BIBO330 для блокировки рецептора Y1, при той же жировой диете набирали меньше веса.

«В нашем исследовании мы обнаружили, что мыши, которым вводили BIBO3304, набрали за семь недель примерно на 40 процентов меньше веса, чем обычные мыши на той же диете. Это обусловлено увеличением тепловыделения тела и уменьшением жировой массы»,

— объяснил доктор Янь-Чуань Ши из группы нейроэндокринологии в институте Гарвана.