Правда ли, что у женщин есть кадык и где он «прячется»

С анатомической точки зрения кадык — это два сросшихся хряща, которые прикрывают гортань, голосовые связки и щитовидную железу, расположенные в горле. Иными словами, кадык защищает их от внешнего воздействия. Кроме того, этот выступ гортани регулирует тембр голоса, позволяя нам издавать высокие и низкие звуки.

Многие считают, что кадык есть только у мужчин, но это заблуждение. У представительниц прекрасного пола он тоже есть, вот только его не видно. Все дело тут в особенностях строения мужского и женского тела.