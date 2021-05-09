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Правда ли, что у женщин есть кадык и где он «прячется»

Катерина Саломе
10 часов назад
С анатомической точки зрения кадык — это два сросшихся хряща, которые прикрывают гортань, голосовые связки и щитовидную железу, расположенные в горле. Иными словами, кадык защищает их от внешнего воздействия. Кроме того, этот выступ гортани регулирует тембр голоса, позволяя нам издавать высокие и низкие звуки.
Многие считают, что кадык есть только у мужчин, но это заблуждение. У представительниц прекрасного пола он тоже есть, вот только его не видно. Все дело тут в особенностях строения мужского и женского тела.
Смотрите видео и узнаете, где «прячется» кадык у женщин.
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