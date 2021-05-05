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Что будет, если наркоз перестанет действовать во время операции

Мария Грибова
9 часов назад
Обычно перед серьезной операцией делают общий наркоз, который расслабляет и погружает в сон пациента. В результате чего он не чувствует боли во время хирургического вмешательства. И не секрет, что у многих людей есть страх проснуться в, так скажем, неподходящее время. «Рамблер» расскажет, что происходит с человеком, когда наркоз перестает действовать во время операции.
Что будет, если наркоз перестанет действовать во время операции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Когда человек просыпается от наркоза, это состояние называется «интранаркозное пробуждение», и оно случается крайне редко. Как утверждает Федерация анестезиологов и реаниматологов России, лишь один человек из 10 тысяч просыпается под общим наркозом до завершения операции.
Проснувшись во время операции, человек не почувствует сильной боли и будет долгое время оставаться парализованным. В зарегистрированных случаях пробуждения некоторые пациенты понимали, что вокруг них что-то происходит, а другие описывали свои ощущения, как сон наяву. А самая распространенная реакция на интранаркозное пробуждение — восприятие звуков и голосов медицинского персонала. Медики это объясняют тем, что после введения наркоза слуховой аппарат отключается последним. Наименее вероятно, что пациент откроет глаза во время операции.
Стоит понимать, что шансы проснуться на операционном столе очень малы. Также в ходе хирургического вмешательства присутствует анестезиолог, который в критическом случае обо всем позаботится. Специалисты Королевского колледжа анестезиологов Великобритании утверждают, что все случаи интранаркозного пробуждения длятся не дольше пяти минут.
Больше всего шансов проснуться от наркоза у пациентов с лишним весом или ожирением и с несколькими заболеваниями одновременно. Также высока вероятность пробуждения во время операции серьезных травм, экстренного кесарева сечения и отдельных видов операций на сердце.
Перед любой операцией проводится беседа пациента и анестезиолога, которому нужно рассказать больше о себе, чтобы снизить риск интранаркозного пробуждения. Например, какие заболевания у вас есть, какие лекарства принимаете и были ли ранее проблемы с наркозом.
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