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В России нашли связанный с развитием фиброза печени ген

Lenta.ru
16 часов назад
Эксперименты на мышах показали, что мутации в гене GILZ содействуют ускорению развития фиброза печени. Соответствующее исследование российских и итальянских ученых опубликовано в журнале Cell Death & Disease, сообщает ТАСС.
В России нашли связанный с развитием фиброза печени ген
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В своих опытах специалисты подавляли или заставляли данный ген работать активнее обычного. Эксперименты показали, что при блокировке GILZ иммунные клетки стали активнее повреждать печень, участки которой начали замещаться соединительной тканью. Подавить развитие фиброза специалисты смогли при помощи коротких молекул РНК, временно отключающих работу ответственного за производство молекул CCL2 гена, которые способствуют развитию воспалений.
Как рассказал профессор Сколтеха Тимофей Зацепин, данные, полученные в опытах на мышах, «коррелируют с клиническими данными для человека». По его словам, «мы можем рассчитывать на то, что воздействие на сигнальный путь, в который вовлечен белок GILZ, может быть использовано при лечении воспалительных заболеваний печени человека».
В мае врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал красное мясо продуктом, который способен вызвать тромбоз и инсульт.
Наука,Фиброз,
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