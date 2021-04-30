Зачем на самом деле нужен аппендикс

Многие люди привыкли считать аппендикс рудиментом – остаточным органом, который в теле современного человека не выполняет никаких полезных функций. Однако ученые не согласны с таким определением. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Габриэль Белтц из Мельбурнского университета и Элиза Холл из Института исследований Австралии изучили лимфоидные клетки мышей. Белтц вместе со своей командой работала совместно с Эриком Вивером из Центра иммунологии в Марселе. Подопытных заражали бактерией Citrobacter rodentium, провоцирующей диарею. В ходе исследования у мышей с удаленным аппендиксом наблюдалось сильное воспаление. Более того, были зафиксированы случаи летального исхода. При этом вторая группа мышей, у которых не удаляли аппендиксы, перенесла боль гораздо легче.

Ученые объяснили это тем, что аппендикс – место сосредоточения лимфоидных клеток, которые и отвечают за борьбу организма с инфекцией. Так, исследователи пришли к выводу, что подобным образом удаление аппендикса влияет и на людей. А именно ослабляет иммунитет, поскольку клеткам, которые могли бы помочь в борьбе с инфекцией, негде жить.

Кроме того, в слепой кишке обитают микроорганизмы, характерные для флоры всего кишечника. Когда ученые вводили инфицированным мышам антибиотики, здоровый баланс быстрее восстанавливался у мышей с аппендиксом. Колонии бактерий оттуда переселялись в кишечник и способствовали восстановлению нормальной микрофлоры.