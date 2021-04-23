Ученые рассказали о влиянии кофе на мозг

Согласно результатам исследования, опубликованном в журнале Molecular Psychiatry, употребление кофе влияет на функции мозга.
Так, оказалось, что кофеин укрепляет связи между отделами мозга, улучшает память, повышает внимание, снимает тревожность и развивает когнитивные функции.
Ученым и ранее было известно, что кофеин повышает физическую выносливость, внимательность и обучаемость, но нейробиологические причины такого эффекта до сих пор подробно не изучены.
Португальские ученые из Университета Минью вместе с датскими коллегами из Орхусского университета впервые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию, чтобы сравнить активность мозговых связей у кофеманов и тех, кто его не употребляет. В исследовании участвовали 55 человек, которых разделили на две группы.
У тех, кто любит кофе была динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями мозга была явно повышена. Это, по мнению ученых, объясняет повышение внимания, концентрации, а также улучшение обучения и памяти.
После чашки кофе такой эффект наблюдался и у тех, кто кофе не любит. Ученые решили, что изменения в мозге от кофеина вероятно носят кратковременный характер.