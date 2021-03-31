Описано «фантастическое» достижение СССР в медицине

Он отметил, что в мире не шли по этому пути из-за высокой стоимости. Для Америки тех лет это было невозможно, страховая медицина там появляется лишь в конце 1960 годов. В Великобритании же только начинала строиться национальная система здравоохранения, во многом скопированная с советской.