Почему мы забываем, зачем шли в комнату

Порой случается так, что мы отправляемся в комнату с определенной целью, и уже через несколько секунд забываем, зачем именно шли. Оказывается, у такого поведения существует научное объяснение. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Австралийские ученые из Университета Бонда установили, что "синдром порога" (именно так специалисты окрестили состояние, когда забываешь, зачем пришел) - универсальное свойство человеческого сознания, которое присуще людям по всему миру, вне зависимости от того, где именно они проживают.

Чтобы выяснить, какие факторы провоцируют "синдром порога", исследователи собрали группу испытуемых. Им предложили сначала взглянуть на определенную последовательность геометрических фигур, а затем "пройтись" по виртуальной галерее комнат. На разных этапах этой 3D-прогулки специалисты проверяли, помнят ли добровольцы последовательность. Поначалу эксперты были шокированы: оказалось, что "синдром порога" не проявляет себя в искусственных условиях.

Тогда было решено провести еще один эксперимент. На этот раз испытуемым предложили не просто погулять по комнатам, но и решить в уме несколько математических или логических задач. В этот момент последовательность фигур начал забывать каждый второй подопытный.