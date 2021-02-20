Сердце — полый орган, практически целиком состоящий из мышечной ткани. Сердце начинает сокращаться с третьей недели развития эмбриона и заканчивает свою деятельность лишь к концу нашей жизни, не отдыхая при этом ни секунды. "Рамблер" разобрался, почему же этот мышечный орган никогда не устает.

Сердечная мышца, называемая как миокард, отличается от скелетной и гладкой мускулатуры особым гистологическим строением — строением мышечных клеток. Несмотря на то, что фибриллярные белки мышечной ткани у всех типов мышц похожи, с точки зрения энергетики, кардиомиоциты (клетки миокарда) содержат более высокую концентрацию митохондрий.

Митохондрия — это своеобразная энергетическая станция клетки. Именно здесь происходит преобразование питательных веществ в энергию, необходимую для жизнедеятельности клетки и всего организма.

Если в скелетной мускулатуре содержание митохондрий составляет всего 1-2% от объема клетки, то в кардиомиоцитах митохондрия занимает до 35% пространства. Другими словами, клетки сердечных мышц производят и потребляют в разы больше энергии, чем какие-то ни было другие клетки организма. Это основная причина, объясняющая устойчивость кардиомиоцитов к усталости.

В целом, сердце метаболически очень гибко. Источником энергии может быть не только глюкоза, но также свободные жирные кислоты и даже лактат (соль молочной кислоты).

Лактат — это главный виновник физической усталости. Он "забивает" мышцы и провоцирует знакомую нам боль после тяжелой физической нагрузки. В сердечных мышцах таких процессов не бывает.

Чтобы огромное количество митохондрий исправно работали, выделяли энергию и не "засорялись" молочной кислотой, им необходимо больше кислорода. К счастью, сердце окутано густой сетью капилляров, которые обеспечивают постоянный приток насыщенной кислородом крови. Это еще одна причина, которая объясняет удивительную работоспособность органа.

Таким образом, сердце не устает, потому что его мускулы отличаются по строению от других мышц. Они производят и потребляют больше энергии, получают больше кислорода и не подвержены скоплению лактата.