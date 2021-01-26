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Ученые раскрыли пользу послеобеденного сна 

Даня Виттиг 20 часов назад
Ученые раскрыли пользу послеобеденного сна
Фото: depositphotos.com
Ученые из Китая выяснили, что люди, которые спят после обеда, показывают лучшие результаты в тестах на ориентирование, беглость речи и рабочую память. Об этом сообщает исследование General Psychiatry.
Исследователи из Шанхайского центра психического здоровья решили изучить послеобеденный сон у пожилых. Врачи хотели выяснить, сон помогает предотвратить снижение когнитивных функций или является симптомом деменции.
По результатам теста выяснилось, что показатели когнитивных способностей оказались значительно выше у тех, кто регулярно спал днем.
Пока врачам наверняка стало известно, что послеобеденный сон полезен. Но причину этого явления они пока не нашли.
Авторы исследования полагают, что сон регулирует иммунный ответ организма, являясь эволюционной реакцией на воспаление.
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