По ДНК в крови можно прогнозировать тяжелую форму COVID-19

Измерение митохондриальной ДНК в крови пациентов с коронавирусом может помочь выяснить, кому из заразившихся грозит более тяжелое течение болезни.

К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Они полагают, что по уровню митохондриальной ДНК можно сделать выводы о повреждении тканей.

По словам исследователей, одна из проблем нынешней пандемии заключается в том, что врачи не способны предсказать, у кого из пациентов болезнь будет протекать в тяжелой форме, так что потребуется установка дыхательной трубки, диализ почек и другая терапия. Сведения о возрасте и анамнезе помогают спрогнозировать возможный ход заболевания, но даже у здоровых людей возникают серьезные осложнения.

Тем не менее, выяснили ученые, помочь с такими предсказаниями может сравнительно простой и быстрый анализ крови. Речь идет об уровне митохондриальной ДНК — ее выход из клеток в кровоток служит признаком определенного типа гибели клеток в организме.

Как рассказал один из авторов исследования, заведующий кафедрой иммунологии и онкологии отделения хирургии Вашингтонского университета Эндрю Э. Гельман, врачам нужны более совершенные методы для оценки состояния больных COVID-19, тем более что в этом заболевании еще многое не понятно.

"В частности, нам необходимо понять, почему некоторые пациенты, независимо от возраста или состояния здоровья в некоторых случаях, попадают в эту гипервоспалительную спираль смерти. Наше исследование предполагает, что повреждение тканей может быть одной из причиной этой спирали, так как высвобождающаяся митохондриальная ДНК сама по себе является воспалительной молекулой",

— рассказал врач.

Таким образом, тест на выявление митохондриальной ДНК позволит не только спрогнозировать тяжесть заболевания, но и выявить пациентов, которым, например, подойдут экспериментальные методы лечения. Кроме того, исследователи планируют оценить, можно ли при помощи такого теста контролировать эффективность новых методов — они предполагают, что верный выбор терапии снизит уровень митохондриальной ДНК.

Соавтор исследования, доктор медицины и пульмонолог Хришикеш Кулкарни пояснил, что для проверки выводов нужны масштабные испытания. Однако, добавил он, если бы в первые сутки можно было определить, потребуются ли больному диализ, интубация или определенные лекарства, это изменило бы сортировку пациентов и то, как врачи ими занимаются.

Так, ученые обследовали 97 заразившихся с коронавирусом — в первый день пребывания в больнице у них измерили уровень митохондриальной ДНК. Оказалось, что он намного выше у тех, кто в итоге попал в отделение интенсивной терапии, был интубирован или скончался. Причем, отмечают исследователи, зависимости от возраста, пола или состояния здоровья не обнаружилось.

В среднем уровень митохондриальной ДНК был примерно в десять раз выше у пациентов, у которых возникла дисфункция легких и которые затем скончались. При повышенном уровне митохондриальной ДНК вероятность оказаться на аппарате ИВЛ была в шесть раз больше, попасть в отделение интенсивной терапии — в три раза, а умереть — в два раза. Причем тест предсказывал результаты порой даже лучше, чем уже известные методы оценки больных COVID-19. Как правило, у них выявляют общие маркеры воспаления, а не конкретного воспаления, характерного для гибели клеток.

По словам Гельмана, вирусы могут вызывать повреждение тканей — некроз, который является сильной воспалительной реакцией на инфекции.

"Клетка раскрывается, высвобождая содержимое, включая митохондриальную ДНК, которая сама вызывает воспаление. Мы думаем, что измерение митохондриальной ДНК в крови может быть ранним признаком этого типа гибели клеток в жизненно важных органах",

— сказал медик, отметив, что уже появлялись свидетельства об этом типе повреждения клеток и тканей в легких, сердце и почках у больных COVID-19.

По мнению ученых, для большинства больниц сделать анализ на уровень митохондриальной ДНК довольно просто, а его результаты можно получить уже через час.