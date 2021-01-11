Найден способ подавить вирусные инфекции 

Ученые Лидского университета в Великобритании выяснили, каким образом полиовирусы и риновирусы используют свой генетический код, чтобы заражать клетки. Открытие механизма позволит разработать препараты, которые способны подавить вирусные инфекции. Кратко о результатах исследования, опубликованных в журнале PLOS Pathogens, рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи определили, каким образом вирусный геном регулирует сборку вирионов — полноценных вирусных частиц, состоящих из нуклеиновых кислот и белковой оболочки (капсида). Оказалось, внутри цепочки РНК присутствуют короткие участки, которые в сочетании со специфическими белками вирусной оболочки обеспечивают формирование вирионов. Эти участки были названы сигналами упаковки РНК.

С помощью электронных микроскопов ученые визуализировали процесс сборки вирионов у энтеровируса-Е, который родственен полиовирусу, вызывающему полиомиелит. Кроме того, выяснилось, что генетические особенности, контролирующие формирование вирионов, являются консервативными, то есть редко мутируют, а, значит, остаются долгое время уязвимыми к потенциальным препаратам.