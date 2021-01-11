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Что происходит с яйцом в нашем желудке, если есть его сырым 

Катерина Саломе 11 января 2021
Что происходит с яйцом в нашем желудке, если есть его сырым
Фото: depositphotos.com
Люди издавна употребляли в пищу сырые яйца. Тогда это казалось логичным — вряд ли в древности кто-то задумывался о шакшуке или глазунье. Сейчас говорят, что пить сырые яйца — полезно для здоровья. Так ли это на самом деле, разобрался "Рамблер".
Наш организм нуждается в строительном материале, чтобы синтезировать из него различные компоненты. Получить он его может исключительно из питательных веществ, которые расщепляются, попадая в желудочно-кишечный тракт.
На самом деле этот процесс начинается намного раньше — еще в ротовой полости. Например яблоко кажется нам настолько сочным только потому, что под нашими зубами лопаются миллионы его клеток, из которых прыскает сок. Соответственно, больше всего хрустит самое свежее яблоко, так как в нем содержится больше живых клеток.
Тоже самое происходит и с белками. Чаще всего мы отдаем предпочтение термически обработанным мясу и яйцам. На самом деле это наш интуитивный, сформированный столетиями, а не осознанный выбор. В желудке с сырым яйцом происходит приблизительно то же самое, что и на раскаленной сковородке: белок становится белым, желток бледнеет, и оба приобретают более плотную консистенцию. В случае если через какое-то время произойдет рвота, мы сможем наблюдать в рвотных массах кусочки яичницы, которую из сырого яйца приготовил наш желудок
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