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Найден способ избежать смертельно опасных инфекций 

Lenta.ru 9 минут назад
Найден способ избежать смертельно опасных инфекций
Фото: Lenta.ru
Ученые Вистаровского Института в США открыли класс соединений, которые сочетают в себе свойства антибиотиков с их прямым воздействием на бактерии и иммуномодуляторов, способствующих быстрому иммунному ответу против микробов, обладающих устойчивостью к лекарствам. О новом способе избежать смертельно опасных инфекций сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.
Исследователи искали вещества, которые нацелены на специфический метаболический путь у бактерий, называемый метил-D-эритритолфосфатным или немевалонатным. Он отвечает за синтез изопреноидов — молекул, необходимых для выживания патогенных бактерий. Ключевым компонентом этого пути является фермент IspH, который присутствует у многих патогенных микроорганизмов.
Специалисты применили компьютерное моделирование для поиска самых эффективных ингибиторов IspH, которые смогли бы проникнуть через бактериальную стенку, что недоступно многим другим веществам. Оказалось, что выявленные ингибиторы способны стимулировать иммунную систему, что делает их более эффективными препаратами, чем многие антибиотики. При этом все протестированные соединения не были токсичными для человека.
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