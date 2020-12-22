Ученые выявили возможный признак скорой смерти 

Международная группа ученых определила, что разница в артериальном давлении, измеренном в правой и левой руке, может указывать на высокий риск инсульта, сердечного приступа и скорой смерти. О новом тревожном признаке сообщается в статье, опубликованной в журнале Hypertension.

Исследователи провели метаанализ 24 различных исследований, в которых приняли участие около 54 тысяч человек из Европы, США, Африки и Азии. Специалисты изучили данные о разнице артериального давления между руками и отслеживали число смертей, сердечных приступов и инсультов, которые произошли в течение десяти лет.

Значительная разница между показателями систолического (верхнего) артериального давления в двух руках может указывать на сужение или жесткость артерий, что может повлиять на кровоток. Оказалось, что каждый дополнительный миллиметр ртутного столба разницы увеличивал риск стенокардии, инфаркта или инсульта на один процент в течение 10 следующих лет. При этом 10 миллиметров ртутного столба разницы является верхним пределом нормы.

Превышение нормы встречается у 11 процентов людей с высоким кровяным давлением, что соответствует четырем процентам населения.