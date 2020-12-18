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Измерение температуры: какой способ лучше и точнее 

Мир24 3 часа назад
Измерение температуры: какой способ лучше и точнее
Фото: Мир24
Температуру можно измерять по-разному: в подмышечной впадине (аксиллярный способ), в заднем проходе (ректально) и во рту (орально). «Аргументы и факты» решили разобраться, какой способ самый надежный.

Аксиллярный способ

В подмышечной впадине температуру в основном измеряют в странах Центральной и Восточной Европы. Он довольно точен, если градусник поместить глубоко и плотно прижать. Измерение должно производиться не менее 7-10 минут. Этот способ измерения не подходит людям с ожирением. Принимать ванну или потеть перед измерением также не рекомендуется. Нормальная температура в подмышечной впадине — 36,0-36,9 градуса.

Оральный способ

Наиболее популярен в США. Там считают, что он намного точнее аксиллярного. Наконечник термометра должен располагаться под языком, а рот был закрыт. Также важно за пять минут до измерения не курить и не пить. Нормальное значение оральной температуры — 36,0-37,4 градуса.

Ректальный способ

Признан по всему миру самым точным. Полость прямой кишки замкнута, поэтому температура в ней постоянна. Минусы состоят в том, что он довольно деликатен. Мерять температуру нельзя людям. которые только что поступили в больницу, а термометр после использования нужно тщательно мыть. Показан для измерения температуры маленьким детям и ослабленным людям. Нормальное значение ректальной температуры — 35,3-37,8 градуса.

Измерение температуры в ухе

Требуется специальный ушной инфракрасный термометр. При воспалении в ушной раковине прибор даст завышенный результат. Нормальное значение температуры в ушной раковине — 35,5-37,5 градуса.

Измерение температуры на лбу

Особенности: метод идеально подходит для маленьких детей, позволяет измерять температуру у спящего человека. Нужен специальный градусник. Нормальное значение — 35,5-37,3 градуса.
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Наука , Аргументы и Факты
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