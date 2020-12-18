Зафиксировано распространение «пожирающей мозг» амебы

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США обнаружили, что смертельно опасная «пожирающая мозг» амеба начала распространяться в северных регионах Земли. Об этом сообщает LiveScience.

Несмотря на то, что количество инфекций остается на прежнем уровне, их география меняется. Место обитания микроорганизма Naegleria fowleri смещается к северу, поскольку все больше людей на Среднем Западе США становятся жертвами заболевания. Амебный менингоэнцефалит почти всегда заканчивается летальным исходом.

Инфекция попадает в организм с водой при купании, кишащей неглериями. В мозг инфекция проникает по обонятельному нерву, а затем начинает разрушать нервные ткани. Инкубационный период может варьироваться от нескольких дней до примерно двух недель. При этом если вода не попала в носовую полость, амебный менингоэнцефалит не развивается. Предотвратить инфекцию можно с помощью зажимов для носа при купании.

Naegleria fowleri обитает, как правило, в стоячих водоемах с температурой воды 45 градусов Цельсия (иногда заражение происходит после посещения бассейнов).