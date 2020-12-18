Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

На Земле замечено распространение «пожирающей мозг» амебы 

Даня Виттиг 12 часов назад
Зафиксировано распространение «пожирающей мозг» амебы
Фото: depositphotos.com
Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США обнаружили, что смертельно опасная «пожирающая мозг» амеба начала распространяться в северных регионах Земли. Об этом сообщает LiveScience.
Несмотря на то, что количество инфекций остается на прежнем уровне, их география меняется. Место обитания микроорганизма Naegleria fowleri смещается к северу, поскольку все больше людей на Среднем Западе США становятся жертвами заболевания. Амебный менингоэнцефалит почти всегда заканчивается летальным исходом.
Инфекция попадает в организм с водой при купании, кишащей неглериями. В мозг инфекция проникает по обонятельному нерву, а затем начинает разрушать нервные ткани. Инкубационный период может варьироваться от нескольких дней до примерно двух недель. При этом если вода не попала в носовую полость, амебный менингоэнцефалит не развивается. Предотвратить инфекцию можно с помощью зажимов для носа при купании.
Naegleria fowleri обитает, как правило, в стоячих водоемах с температурой воды 45 градусов Цельсия (иногда заражение происходит после посещения бассейнов).
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что микропластик был найден в женской плаценте.
Видео дня. Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение