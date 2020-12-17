Микропластик впервые обнаружили в человеческой плаценте 

Итальянские ученые впервые нашли микропластик в плаценте человека. Об этом сообщает Environment International.
Раньше частицы пластика меньше 5 мм находили в желудочно-кишечном тракте человека, поэтому специалисты заинтересовались, может ли он быть в плаценте.
Для исследования шесть здоровых женщин, у которых беременность протекала без осложнений, согласились отдать свои плаценты после родов. Чтобы предотвратить соприкосновение рожениц с пластиком, акушеры использовали хлопковые перчатки и не прибегали к помощи инструментов из пластика.
В результате в плацентах четырех женщин обнаружили 12 фрагментов микрогранул. Причем они содержались в тканях на стороне плода, на материнской стороне и в тканях, защищающих плод. Так, ученые пришли к выводу, что микропластик способен достигать тканей плаценты на всех уровнях.
Эксперты пока не выяснили, как именно микропластик попадает в кровоток. Частицы опасны тем, что организм воспринимает их как инородные тела, поэтому может запускать иммунные реакции. Микрочастицы также могут быть носителями других химических веществ, которые оказывают негативные последствия на здоровье.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российские мужчины начали массово делать пластику.