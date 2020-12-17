Микропластик впервые обнаружили в человеческой плаценте 

Итальянские ученые впервые нашли микропластик в плаценте человека. Об этом сообщает Environment International.

Раньше частицы пластика меньше 5 мм находили в желудочно-кишечном тракте человека, поэтому специалисты заинтересовались, может ли он быть в плаценте.

Для исследования шесть здоровых женщин, у которых беременность протекала без осложнений, согласились отдать свои плаценты после родов. Чтобы предотвратить соприкосновение рожениц с пластиком, акушеры использовали хлопковые перчатки и не прибегали к помощи инструментов из пластика.

В результате в плацентах четырех женщин обнаружили 12 фрагментов микрогранул. Причем они содержались в тканях на стороне плода, на материнской стороне и в тканях, защищающих плод. Так, ученые пришли к выводу, что микропластик способен достигать тканей плаценты на всех уровнях.

Эксперты пока не выяснили, как именно микропластик попадает в кровоток. Частицы опасны тем, что организм воспринимает их как инородные тела, поэтому может запускать иммунные реакции. Микрочастицы также могут быть носителями других химических веществ, которые оказывают негативные последствия на здоровье.