Почему в России пропали ртутные градусники 

Если в последние месяцы вы пытались купить в аптеке ртутный градусник, то наверняка у вас этого не получалось. Несмотря на то, что россияне больше доверяют им, в России больше не будет ртутных градусников. "Рамблер" рассказывает, почему.

Дело в том, что в 2014 году Россия подписала договор о запрете производства продукции с ртутью (Минаматская конвенция по ртути). Все это происходило по инициативе ВОЗ

Предполагается, что эта конвенция сократит опасность для человека в быту. Дело в том, что люди часто отравлялись парами этого металла из-за того, что неправильно обращались с предметами, содержащими ртуть.

"На сегодняшний день основным принципом конвенции является ограничение оборота ртути в бытовых условиях, что минимизирует возможности попадания ртути в организм человека", — комментировал подписание документа директор департамента Минприроды России Дмитрий Беланович.

Согласно конвенции, все продукты с содержанием ртути должны быть запрещены с 2020 года. Отказ от них происходил поэтапно. Так, летом 2020 года еще можно было найти в аптеках ртутные градусники, а потом их количество начало сокращаться. К осени они остались только в интернет-магазинах, а цена на них достигала 350 рублей. Теперь ртутные градусники стали историей, как, например, пейджеры и СD-плееры.

Помимо ртутных градусников на территории России больше не производят некоторые приборы для измерения давления, барометры, люминесцентные лампы, аккумуляторы и некоторые виды мыла и косметики.

Предполагается, что новые меры защитят не только человека, но и природу, так как выбросов ртути в воздух будет гораздо меньше.