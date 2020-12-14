Зачем нужен копчик: так ли он бесполезен на самом деле 

Наш копчик находится в большой зоне риска, ведь он подвержен серьезным травмам. Достаточно неудачно упасть, чтобы его сломать. В таком случае врачи могут настаивать на удалении этой части позвоночника, аргументируя это тем, что особо важной функции он несет. В беседе с корреспондентом «Рамблера» основатель сети клиник «Доктор Длин», невролог, мануальный терапевт Сергей Длин рассказал, так ли бесполезен копчик на самом деле.

По словам эксперта, копчик считается рудиментарным органом, который на первый взгляд сейчас не выполняет никакой функции, но был нужен нашим эволюционным предкам. Для них он был неким подобием хвоста. Из истории науки известно, что с его помощью «люди» тех времен могли цепляться за ветки деревьев или за высокие кусты.

«Копчик — это небольшая часть позвоночника, состоящая из четырех-пяти позвонков. К переднему отделу прикреплены связки и мышцы, которые участвуют в правильном функционировании кишечника, а также органов мочеполовой системы. К задней стороне прикреплены мышечные пучки большой ягодичной мышцы, которая в свою очередь является достаточно мощным разгибателем бедра. Копчик позволяет правильно распределять физическую нагрузку и вес, которые приходятся на анатомическую структуру таза. Кроме того, он служит точкой опоры при наклонах назад»,

— объяснил мануальный терапевт.

Длин утверждает, что удаление копчика после хирургических вмешательств может стать причиной появления массы проблем. Во-первых, у пациента могут развиться сопутствующие заболевания, влияющие на нервную систему человека. Также могут появиться повышенные болевые ощущения. Кроме того, в некоторых случаях могут наблюдаться нарушения опорно-двигательной системы и дискомфорт при ходьбе.