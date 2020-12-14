Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Стопкоронавирус.рф

Зачем нужен копчик: так ли он бесполезен на самом деле 

Катерина Саломе 5 часов назад
Зачем нужен копчик: так ли он бесполезен на самом деле
Фото: depositphotos.com
Наш копчик находится в большой зоне риска, ведь он подвержен серьезным травмам. Достаточно неудачно упасть, чтобы его сломать. В таком случае врачи могут настаивать на удалении этой части позвоночника, аргументируя это тем, что особо важной функции он несет. В беседе с корреспондентом «Рамблера» основатель сети клиник «Доктор Длин», невролог, мануальный терапевт Сергей Длин рассказал, так ли бесполезен копчик на самом деле.
По словам эксперта, копчик считается рудиментарным органом, который на первый взгляд сейчас не выполняет никакой функции, но был нужен нашим эволюционным предкам. Для них он был неким подобием хвоста. Из истории науки известно, что с его помощью «люди» тех времен могли цепляться за ветки деревьев или за высокие кусты.

«Копчик — это небольшая часть позвоночника, состоящая из четырех-пяти позвонков. К переднему отделу прикреплены связки и мышцы, которые участвуют в правильном функционировании кишечника, а также органов мочеполовой системы. К задней стороне прикреплены мышечные пучки большой ягодичной мышцы, которая в свою очередь является достаточно мощным разгибателем бедра. Копчик позволяет правильно распределять физическую нагрузку и вес, которые приходятся на анатомическую структуру таза. Кроме того, он служит точкой опоры при наклонах назад»,

— объяснил мануальный терапевт.
Длин утверждает, что удаление копчика после хирургических вмешательств может стать причиной появления массы проблем. Во-первых, у пациента могут развиться сопутствующие заболевания, влияющие на нервную систему человека. Также могут появиться повышенные болевые ощущения. Кроме того, в некоторых случаях могут наблюдаться нарушения опорно-двигательной системы и дискомфорт при ходьбе.
Видео дня. Привычки, которые гробят поджелудочную
Комментарии 3
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение