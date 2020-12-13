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Оценен вред от оставленного у кровати на ночь смартфона 

Lenta.ru 17 часов назад
Оценен вред от оставленного у кровати на ночь смартфона
Фото: Lenta.ru
Эксперт оценил вред от оставленного у кровати на ночь смартфона. Об этом старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал в беседе с «Российской газетой».
По его словам, нет никаких научных доказательств того, что длительное нахождение рядом с телефоном может навредить здоровью человека. Он подчеркнул, что в заключении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2014 года говорится, что корреляция между повышенным риском развития различных заболеваний и использованием смартфона не была найдена. Таким образом эксперт сделал вывод, что нет ничего плохого в том, чтобы хранить гаджет у кровати.
Кузьменко также советует долго не смотреть в экран смартфона, лежа на кровати, так как это может навредить зрению. Помимо этого, специалист рекомендует не использовать телефон в течение часа до сна.
Ранее ученые Ланкастерского университета в Великобритании опровергли мнение, что долгое время, проведенное за экраном смартфона и других устройств, может нанести вред психическому здоровью пользователя. В ходе исследования они выяснили, что само по себе время, проведенное за телефоном, никак не влияло на психическое здоровье участников.
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Наука , Сергей Кузьменко , ВОЗ , "Российская газета"
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